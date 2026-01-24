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BloodFest: 10 лет Blooddrops

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Blooddrops отмечает своё десятилетие в стенах московского клуба Live Stars. Группа отыграет новые треки с грядущего альбома, а также не забудет порадовать старыми боевиками. Приглашены музыканты предыдущих составов, подготовлен тематический презентационный материал — это будет историческим событием. Жанр: Groove Metal, Metalcore, Hardcore Ребятам саппортят коллеги по цеху: Mass Madness — Мастера экстремального трэш-безумия. Предельно жёстокие риффы, зубодробительная ритм-секция в сочетании с женским экстремальным вокалом, «жёсткой» англоязычной лирикой и мощной подачей. Жанр: Thrash Metal, Death Metal Амитивилль — Бескомпромиссная трэш-формация из Москвы. Название коллектива отсылает к знаменитому фильму ужасов «Ужас Амитивилля» что идеально отражает агрессивную атмосферу из музыки. Жанр: Thrash Metal Eternity Essence — Металкор группа, привнёсшая в формулу немного современных оттенков и некоторых элементов других жанров, от чего сохраняются все нужные тёплые ощущения и воспоминания о былом, сплетаясь в современном и мощном звуке. Как кульминация — сырой и экспрессивный вокал, который даёт лучше прочувствовать эмоции песен. Жанр: Metalcore

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