Blooddrops отмечает своё десятилетие в стенах московского клуба Live Stars. Группа отыграет новые треки с грядущего альбома, а также не забудет порадовать старыми боевиками. Приглашены музыканты предыдущих составов, подготовлен тематический презентационный материал — это будет историческим событием. Жанр: Groove Metal, Metalcore, Hardcore Ребятам саппортят коллеги по цеху: Mass Madness — Мастера экстремального трэш-безумия. Предельно жёстокие риффы, зубодробительная ритм-секция в сочетании с женским экстремальным вокалом, «жёсткой» англоязычной лирикой и мощной подачей. Жанр: Thrash Metal, Death Metal Амитивилль — Бескомпромиссная трэш-формация из Москвы. Название коллектива отсылает к знаменитому фильму ужасов «Ужас Амитивилля» что идеально отражает агрессивную атмосферу из музыки. Жанр: Thrash Metal Eternity Essence — Металкор группа, привнёсшая в формулу немного современных оттенков и некоторых элементов других жанров, от чего сохраняются все нужные тёплые ощущения и воспоминания о былом, сплетаясь в современном и мощном звуке. Как кульминация — сырой и экспрессивный вокал, который даёт лучше прочувствовать эмоции песен. Жанр: Metalcore