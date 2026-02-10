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Близнецы (Twins)

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Безалкогольная туса в России для тех, кто хочет быть ближе. Джонгарик / Anonymous Ember / Kudokushi / Xe1to Dexey! / Диджей Tape / Anastasia Anisimova / Aydarchee / Диджей Riri / Creator / Whysobored / Alive/ Djf

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