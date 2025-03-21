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Blaze, вдохновлённые произведениями европейских музыкантов, в том числе пианиста Альфа Миста, сыграют современный британский джаз с элементами хип-хопа, разбавив стильным энергичным фанком и авторскими композициями. Состав: Анна Кучер — вокал Антон Мачуленко — клавишные Габриэль Гаспарян — бас Илья Дорофейчик — барабаны Вход: donation
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