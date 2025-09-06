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Blast Festival

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Целый день с любимой инди-музыкой, живыми выступлениями и тёплой атмосферой. На сцене — Pompeya, Hospital и Cricket Captains (реюнион впервые за 3 года!). Можно прийти днём, неторопливо зависать под диджей-сеты, бродить между стендами с активностями, взять что-то вкусное и остаться до самого вечера. Лайвы начнутся под закат, когда музыка звучит особенно тепло. Планируется много сюрпризов и тот самый вайб фестивалей 2010-х, по которому мы все так скучаем.

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