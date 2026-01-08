ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Blanc. Финал

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 9000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эти стены привыкли быть свидетелями становления. Место, в котором рождались идеи великих эпох. Здесь работал издатель Юргенсон, человек, чьими нотами дышала русская культура. Сюда приходил Чайковский и искал звук, форму, интонацию будущего. Спустя столетие здесь появился Blanc, как состояние, как попытка снова наполнить пространство жизнью, шумом, музыкой, диалогами и свободой. Blanc стал точкой притяжения, убежищем, сценой, домом. Местом, где встречались незнакомые, где рождались проекты, романы, идеи, легенды. Местом, которое жило не по расписанию, а по внутреннему пульсу города. И теперь эта глава подходит к концу. Но история не заканчивается, она замыкается, чтобы остаться целой Тебя приглашают прийти и оставить здесь свой след, станцевать последний танец, поднять последний тост, бросить последний взгляд на пространство, которое стало частью всех. FC | DC | 18+

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста