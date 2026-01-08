Эти стены привыкли быть свидетелями становления. Место, в котором рождались идеи великих эпох. Здесь работал издатель Юргенсон, человек, чьими нотами дышала русская культура. Сюда приходил Чайковский и искал звук, форму, интонацию будущего. Спустя столетие здесь появился Blanc, как состояние, как попытка снова наполнить пространство жизнью, шумом, музыкой, диалогами и свободой. Blanc стал точкой притяжения, убежищем, сценой, домом. Местом, где встречались незнакомые, где рождались проекты, романы, идеи, легенды. Местом, которое жило не по расписанию, а по внутреннему пульсу города. И теперь эта глава подходит к концу. Но история не заканчивается, она замыкается, чтобы остаться целой Тебя приглашают прийти и оставить здесь свой след, станцевать последний танец, поднять последний тост, бросить последний взгляд на пространство, которое стало частью всех. FC | DC | 18+