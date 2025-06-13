Танцы под открытым небом, маркет, чтобы побаловать своего внутреннего ребёнка, неожиданные приятные активности и калейдоскоп развлечений. DVOR: DIMA SAFRONOV | VALERA MELMAN | ROMEY | EIGHTEEN (LIVE) STUDIO 250: DFF (DJ ARTIK, SPAIDA, LIL DEN) | ТРАВМА (CLUB SHOW) | KOVYAZIN D | PACHINO ETERNUM: LAN DAO | YAKUZA & GOYS | HUNTER (TN) Начало дневной программы в 14:00 (вход по регистрации) Начало вечерней программы в 18:00 (вход по билетам) FC / DC