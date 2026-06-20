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Благотворительный забег «Сколковская миля»

Кампус Московской школы управления Сколково, Новая улица, 100

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+

Про событие

Ежегодный благотворительный забег «Сколковская миля», организованный Московской школой управления Сколково и фондом развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь». Дистанция традиционно составит 2006 метров — в честь года основания Школы. Маршрут проложен по специально оборудованной дорожке прямо на крыше Кампуса – одного из самых красивых учебных зданий мира. Участие доступно всем желающим, независимо от опыта и спортивных результатов. Благотворительная составляющая придает забегу дополнительный смысл. «Сколковская миля» – это не только про спорт, но и про возможность поддержать инклюзивное сообщество. Все вырученные средства будут переданы в пользу атлетов-подопечных фонда «Больше Чем Можешь», который помогает людям с инвалидностью заниматься спортом и принимать участие в массовых стартах.

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