Ежегодный благотворительный забег «Сколковская миля», организованный Московской школой управления Сколково и фондом развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь». Дистанция традиционно составит 2006 метров — в честь года основания Школы. Маршрут проложен по специально оборудованной дорожке прямо на крыше Кампуса – одного из самых красивых учебных зданий мира. Участие доступно всем желающим, независимо от опыта и спортивных результатов. Благотворительная составляющая придает забегу дополнительный смысл. «Сколковская миля» – это не только про спорт, но и про возможность поддержать инклюзивное сообщество. Все вырученные средства будут переданы в пользу атлетов-подопечных фонда «Больше Чем Можешь», который помогает людям с инвалидностью заниматься спортом и принимать участие в массовых стартах.