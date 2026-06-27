Благотворительный забег в поддержку ранней диагностики болезни Паркинсона, организованный Фондом развития отечественной науки, техники и медицины (ФРОНТМЕД) совместно с фондом «Больше Чем Можешь». Мероприятие направлено на привлечение внимания к исследованиям долголетия мозга. Ты не просто преодолеваешь дистанцию, а делаешь реальный вклад в нейронауку: все собранные средства будут направлены на финансирование научного исследования, посвящённого разработке метода молекулярной диагностики болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона – второе по частоте нейродегенеративное заболевание (после болезни Альцгеймера), с которым сталкиваются не только пожилые, но и молодые люди. Болезнь неизлечима, но можно затормозить её развитие, поэтому здесь так важна ранняя диагностика. Сегодня диагноз ставится по клиническим симптомам и данным обследований с точностью около 80%. Исследование молекулярной диагностики, которое поддерживает забег, позволяет выявлять болезнь раньше и точнее. Маршруты на дистанции 1 км, 5 км и 10 км пройдут по зелёным аллеям парка «Северное Тушино» и рассчитаны как для опытных, так и для начинающих бегунов.