Что может быть прекраснее летнего вечера в старинной усадьбе? Только вечер, посвящённый самому загадочному роману XX века — «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова, где любовь сильнее смерти, а зло — лишь повод задуматься о спасении. Авторская лекция Яны Карачиной — культуролога, историка-аналитика и создателя проекта «Назвать всех поимённо». Заглянешь в мифы и правду жизни Булгакова, поговоришь о силе веры, прощения и той тайне, что до сих пор окружает один из самых читаемых романов в истории. Ты узнаешь: Почему реальная биография Булгакова так долго оставалась под запретом? Как он сумел пройти сквозь запреты и написать вечную книгу? Что в романе до сих пор остаётся непонятым — и почему это так важно? Все средства с продажи билетов будут направлены в благотворительный фонд «Образ жизни».