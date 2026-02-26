ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Благотворительный парфюмерный мастер-класс

Пространство «Моя любовь», Милютинский переулок, 18А

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию своего собственного аромата. Ты погрузишься в мир утончённых нот, узнаешь, как рождаются парфюмы, и почувствуешь себя профессиональным парфюмером. Под руководством эксперта ты создашь собственную композицию — уникальную, отражающую твоё настроение, характер и состояние. Это аромат, которого больше ни у кого не будет. Все вырученные средства будут направлены на поддержку детей и молодых людей с особенностями развития — подопечных фонда. Это возможность провести вечер с удовольствием и одновременно сделать важный вклад в доброе дело.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста