Мастер-класс по созданию своего собственного аромата. Ты погрузишься в мир утончённых нот, узнаешь, как рождаются парфюмы, и почувствуешь себя профессиональным парфюмером. Под руководством эксперта ты создашь собственную композицию — уникальную, отражающую твоё настроение, характер и состояние. Это аромат, которого больше ни у кого не будет. Все вырученные средства будут направлены на поддержку детей и молодых людей с особенностями развития — подопечных фонда. Это возможность провести вечер с удовольствием и одновременно сделать важный вклад в доброе дело.