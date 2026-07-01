Мастер-класс в поддержку проекта «Добролап» от «Дома Липы» и «Четыре Лапы». Ты сможешь провести время с пользой, сделать подвес для сумки или адресник для твоего питомца (на выбор). Будешь собирать их из разных бусин, веревочек и деталей, сочетать цвета, фактуры и придумывать свои уникальные сочетания. Получится не только красивый аксессуар, но и вещь с историей, сделанная своими руками. Будет уютно, душевно и со смыслом. И да — можно приходить со своими хвостиками. *Часть средств собранных с мастер-класса пойдут в поддержку приюта «Добролап».