ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Благотворительный мастер-класс по созданию адресника

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс в поддержку проекта «Добролап» от «Дома Липы» и «Четыре Лапы». Ты сможешь провести время с пользой, сделать подвес для сумки или адресник для твоего питомца (на выбор). Будешь собирать их из разных бусин, веревочек и деталей, сочетать цвета, фактуры и придумывать свои уникальные сочетания. Получится не только красивый аксессуар, но и вещь с историей, сделанная своими руками. Будет уютно, душевно и со смыслом. И да — можно приходить со своими хвостиками. *Часть средств собранных с мастер-класса пойдут в поддержку приюта «Добролап».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста