Мастер-класс в поддержку проекта «Добролап» от «Дома Липы» и «Четыре Лапы». Ты сможешь провести время с пользой, сделать миску для своего питомца и поддержать тех, кому это сейчас особенно нужно. За пару часов ты слепишь ту самую мисочку для своего любимца, распишешь её, а после обжига и глазуровки (через 2–3 недели) заберёшь домой, чтобы использовать каждый день. А ещё в этот день приедет кинолог: перед началом мастер-класса он проведёт небольшую полезную лекцию по самым актуальным вопросам, а после можно будет задать свои вопросы и пообщаться. Будет уютно, душевно и со смыслом. И да — можно приходить со своими хвостиками. *Часть средств собранных с мастер-класса пойдут в поддержку приюта «Добролап».