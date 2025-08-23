Арт-встреча будет посвящена благотворительности, и на ней ты будешь рисовать жителей приюта vetcity.adoption Ты случайным образом выберете цифру, под которой будет скрываться кошечка или собачка со своей уникальной историей из этого приюта. Тебе будут предоставлены материалы - чем и на чем рисовать. Если хочешь, конечно же, можешь взять твои любимые материалы. 90% заработка с билетов организаторы отправят приюту и подпишут каждого присутствующего в сопроводительном письме.