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Благотворительный Арт -завтрак в Котомке

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Выставки
Еда

Про событие

Арт-встреча будет посвящена благотворительности, и на ней ты будешь рисовать жителей приюта vetcity.adoption Ты случайным образом выберете цифру, под которой будет скрываться кошечка или собачка со своей уникальной историей из этого приюта. Тебе будут предоставлены материалы - чем и на чем рисовать. Если хочешь, конечно же, можешь взять твои любимые материалы. 90% заработка с билетов организаторы отправят приюту и подпишут каждого присутствующего в сопроводительном письме.

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