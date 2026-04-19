Ежегодная «Чудо-распродажа» в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями печени. На распродаже будут представлены одежда, обувь, украшения, косметика, аксессуары и товары для дома со скидками до 90% за пожертвование. Все собранные средства фонд «Жизнь как чудо» направит на помощь своим подопечным. В этом году «Чудо-распродажа» выходит за рамки привычного благотворительного шопинга. Тема мероприятия – «В поисках света»: света, который живёт в вещах с историей, в решении прийти и помочь, в каждом госте, который переступает порог. Распродажу традиционно поддержат десятки брендов и партнёров. Среди участников: Гоша Карцев, EKONIKA, MAVELTY, Heis, COCS, MuR, MYC, LILA, Lazy Mama, Pompio, TKANO, ECCO, Ivolga, «Вай Тай», Luspoyt, la Femme, «Правда кофе», бренды косметики «Нежно» и Levrana, Berta Muzis, «Альпина», «Ko Ko» с авторскими кокошниками, украшения Sexy Fish и Sens, клиники «Лекарь» и GMT, а также друзья фонда Полина Аскери, Ольга Гужаускайте, Ольга Сказкина и Софья Литвак. Свои вещи — многие с личными историями — передадут блогеры: Катя и Дима Позовы, Рита и Андрей Глазуновы, Саня Бекер, Даша Волосевич, Катя Мотовилова, Дима Ермузевич и Катя Адушкина. Помимо шоппинга гостей ждут детская зона с аниматорами, бьюти-зона и розыгрыш призов от партнёров. Отдельно в программе — интерактивное пространство внутри «Чудо-распродажи», где на стенах развёрнута графическая история работы фонда по развитию диагностики заболеваний печени. На экране в комнате будет идти документальный фильм о врачах-неонатологах «Невидимые герои», которые каждый день борются за жизни детей. Можно зайти, остановиться и погрузиться в истории тех, кому помогут гости «Чудо-распродажи».