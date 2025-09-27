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Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

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100₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Собирается нечисть и люд честной не только плясать да шуметь, но и за столом сесть, душу отогреть. Шабаш — гуляние! Открывай врата в сказочный мир и высвобождай внутреннюю нечисть, которая давненько просится наружу. Участники шабаша: Поэты-колдуны: Рома Новиков, Катя Чемодурова, Ваня Симак, Юля Зелёнкина, Ягода Волчья, Лёша Поспехов. Музыканты-алконосты: Рок-группа СОК, Бред Нелюбов, Внатуреужас, THEБАУНТИ. Dj-чертяги: Falcon Kid, autopuss + открытый микрофон, чайная церемония с самоваром, перформансы-сказания, заводные частушки, хороводы, дерзкий колобок и пироги на закуску Вход: донат от 100р. Оплата на входе.

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