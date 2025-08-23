На дворе конец лета, вдали от невротичного шума суетливого мегаполиса развернётся БЛАГОДАТЬ (в подмосковных лесах). Городскую суматоху и осточертевшие дедлайны заменит рёв гитар, шквал бластбитов и пронзительные голоса. Затерянный Сад предлагает ринуться прочь из душных клубов, оставив с собой лишь самое необходимое из техногенного мира. Здесь ты прикоснёшься к природе, вдыхая живительную свежесть подмосковных лесов. В программе: North Migration / Вирь / Ручеекъ / Barbasolente / Noroi / Отшельник / Faded Colors Жанры: Drone / Experimental Noise / Black Metal / Sludge / Screamo Не забудь взять с собой репеленты, НАЛ с РАЗМЕНОМ, дополнительную персональную питьевую водичку и тёплую одежду! Расстояние, которое нужно преодолеть пешим шагом до точки фестиваля 1500 метров, на машине проехать не удастся. Информация о месте проведения будет доступна в канале организатора день в день, следи за обновлениями.