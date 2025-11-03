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Монотонное звучание techno от двух московских техно команд будет разрывать пространство клуба. LINE-UP PERECORE (https://t.me/perecore) STAGE (hypnotic techno, peak time techno, hard techno) ILA / WOL / FIN / KOLUPAEV / KAMAKAI / M.U.Z.A. / INESSA HARD STAGE (hard techno, sсhranz) ++++ / BATS / ANATHEMA / MELANIN / TOMMI / SSS / IAMSLG В программе: Techno rave Blackout market Tatoo corner Make up
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