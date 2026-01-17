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Black Metal Fest: Тайные Знания IV

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Является ли Black Metal искусством? Ответят: PASSEISME дерзко и своенравно переосмыслят французскую поэзию 19го и 20го века, окунув слушателя в эпоху декаданса и романтизма. Музыка нижегородцев интенсивна, мелодии захватывающи, бас виртуозен, а высота темпов и общая синергия достигли предела. ТУГА воплотят всю хтонь и мытарства русской души в аскетских визуальных образах и лихо закрученных диссонантных риффах, сквозь которые зачастую прорываются болезненные и надрывные гитарные пассажи. DISILLUMINATION эклектичный, элегантный, в меру претенциозный сплав дэта дума, блэка и отстраненных ритуальных акустических интерлюдий, погружающий в гнетущую атмосферу самых темных глубин человеческого подсознания. KENOSIS восстанут из пепла, нарушив тишину мучением облаченным в звук. Загадочный проект из Санкт-Петербурга способен буквально пытать слушателя структурированным хаосом доносящимся со сцены. Авангард черного метала в одном из лучших андеграундных клубов столицы — opus magnum — фестиваль Тайные Знания IV.

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