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Битломания

Театр Стаса Намина
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2900₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Театрализованное представление в жанре музыкальной пародии. Действие происходит в университете — в некой «средней» стране, в «среднем» городе. Это весёлые и грустные студенческие истории, объединённые темой молодости и любви, рассказанные с помощью музыки. В музыкальные граффити вошли мировые хиты «ливерпульской четверки», исполняемые труппой театра на языке оригинала. Несмотря на пародийность, оригинальные аранжировки и многоголосное исполнение, песни сохраняют неповторимую стилистику Битлз и подчеркивают трепетное отношение постановщиков к наследию великих музыкантов. Продолжительность: 1 час 30 минут.

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