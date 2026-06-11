Театрализованное представление в жанре музыкальной пародии. Действие происходит в университете — в некой «средней» стране, в «среднем» городе. Это весёлые и грустные студенческие истории, объединённые темой молодости и любви, рассказанные с помощью музыки. В музыкальные граффити вошли мировые хиты «ливерпульской четверки», исполняемые труппой театра на языке оригинала. Несмотря на пародийность, оригинальные аранжировки и многоголосное исполнение, песни сохраняют неповторимую стилистику Битлз и подчеркивают трепетное отношение постановщиков к наследию великих музыкантов. Продолжительность: 1 час 30 минут.