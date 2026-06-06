Международный фестиваль документального кино о новой культуре. Среди первых фильмов программы: трогательный реквием по великому Дэвиду Боуи, путешествие Вернера Херцога за неуловимыми и таинственными слонами, фильм-эксперимент о певице Марианне Фейтфулл с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом, хроники реконструкции парижского кинотеатра от Ренцо Пьяно, истории долгожителей планеты и режиссерский дебют Жюльет Бинош. Также на фестивале представят новый фильм Евгении Арбугаевой «Чуура», который ранее участвовал в программе 76-го Берлинского кинофестиваля. Программа фестиваля: 6 июня, 19:00 Овсянка для чемпионов 7 июня, 17:00 Шиндлер: архитектура тишины 8 июня, 19:30 Самый старый человек на свете 10 июня, 19:30 Город утопии Ле Корбюзье 12 июня, 18:00 Шиндлер: архитектура тишины 13 июня, 18:00 Ломаный английский 14 июня, 16:30 Слоны-призраки