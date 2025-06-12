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Birthday Weekend: From the First

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия праздничных вечеринок в честь др Бланка начнётся с препати в кругу друзей. DVOR: Liza Yamskova / Anton Beznosuk / Denis Kurchenko STUDIO 250: George Topuridze B2B Mashkov / IZHEVSKI / Mike Spirit ТЕХНО-КОРИДОР by STAN: APO / DENIS MAXIMOV / EVIOL / JULIA KARMA / KUCHER / RACIYA BAGDAD / YABLOCHKO ZELENOE Начало дневной программы в 14:00 (вход свободный). Начало вечерней программы в 18:00 (вход по билетам). FC / DC

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