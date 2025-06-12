Серия праздничных вечеринок в честь др Бланка начнётся с препати в кругу друзей. DVOR: Liza Yamskova / Anton Beznosuk / Denis Kurchenko STUDIO 250: George Topuridze B2B Mashkov / IZHEVSKI / Mike Spirit ТЕХНО-КОРИДОР by STAN: APO / DENIS MAXIMOV / EVIOL / JULIA KARMA / KUCHER / RACIYA BAGDAD / YABLOCHKO ZELENOE Начало дневной программы в 14:00 (вход свободный). Начало вечерней программы в 18:00 (вход по билетам). FC / DC