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Birth Romey Day

Хохловский переулок, 7-9с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Обнимать, целовать, поздравлять — встреча в воскресенье, чтобы отметить день рождения Romey — музыкального директора, которого знают благодаря выверенным диджей-сетам и вечеринкам в Blanc и Yauza Place. Romey отпразднует именины фестивалем бэктубеков вместе с близкими по духу друзьями-диджеями и близкими гостями. — Romey — eightie1916 — Musique Atelier — Cherry Thug — Valera Melman — LLiriKK

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