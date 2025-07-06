Обнимать, целовать, поздравлять — встреча в воскресенье, чтобы отметить день рождения Romey — музыкального директора, которого знают благодаря выверенным диджей-сетам и вечеринкам в Blanc и Yauza Place. Romey отпразднует именины фестивалем бэктубеков вместе с близкими по духу друзьями-диджеями и близкими гостями. — Romey — eightie1916 — Musique Atelier — Cherry Thug — Valera Melman — LLiriKK