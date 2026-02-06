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Билл Эванс. Waltz for Debby

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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1600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Второй концерт цикла «Оммаж джазу». Вечер будет посвящен творчеству пианиста и композитора Билла Эванса. Билл Эванс был превосходным пианистом, в джаз он привнес европейскую классическую фортепианную школу — в его импровизациях зачастую можно уловить мерцающую гармонию композиторов-импрессионистов Дебюсси и Равеля. Свой путь в музыке он начинал именно как классический музыкант, в числе его любимых композиторов — Бах, Шопен, Дебюсси. Многие критики так его и называли — «Шопен джаза». «Waltz for Debby» — один из наиболее значимых и популярных альбомов в обширной дискографии Эванса. Он был записан в 1961, но это не просто запись, а исторический документ, запечатлевший магию живого выступления в нью-йоркском клубе Village Vanguard. Центральная композиция альбома — «Waltz for Debby», написанная для маленькой племянницы пианиста. Это не просто вальс — это ностальгическая мечта, полная нежной, чуть грустной красоты. А такие композиции, как «My Foolish Heart» или «Detour Ahead» — вершины лирической выразительности. Эти стандарты Эванс превратил в глубоко личные признания. Концерт откроется небольшой лекцией, продолжится исполнением альбома «Waltz for Debby» целиком и завершится яркими бисами из репертуара Билла Эванса.

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