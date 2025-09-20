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Big Bad Boys Festival

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

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от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Мощный фест с группами. Big Bad Bold Pop Groove Metal/ Alternative из Москвы. Чудотворцы красивого и прекрасного. Музыка от души и для души. Галерея красивого и напористого звучания, которую обволакивает бесподобный вокал с нотками южатины. Paid Feelings Квинтэссенция эпохи MTV — аутентичный гранж, альтернативный рок и панк-рок Pedro the pig Rapcore Nu Metal команда с неизменным мошем в зале Билеты в предпродаже дешевле. Ближе к дате концерта и на входе билеты будут стоить дороже.

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