Мощный фест с крутыми группами. Big Bad Bold Pop Groove Metal/ Alternative из Москвы. Чудотворцы красивого и прекрасного. Музыка от души и для души. Галерея красивого и напористого звучания, которую обволакивает бесподобный вокал с нотками южатины. Paid Feelings Квинтэссенция эпохи MTV - аутентичный гранж, альтернативный рок и панк-рок Pedro the pig Rapcore Nu Metal команда с неизменным мошем в зале Внимание, билеты в предпродаже дешевле! Ближе к дате концерта и на входе билеты будут стоить дороже.