Выставка двух художниц Юлии Резниковой и Наталии Кондратовой превращает зал в пространство внутреннего падения и медленного восхождения. Графика, живопись и печатные техники здесь собирают из боли и растерянности новый язык, в котором хрупкость соседствует с сопротивлением и надеждой, а личные переживания становятся общим переживанием. Выставка фиксирует опыт проживания кризиса, когда привычные опоры рушатся. В малом зале это передано через хаотичный поток графики и текстов — визуальные следы страха и бессилия. В центральном зале хаос сменяется сложной гармонией: от темных, тяжелых полотен у пола к ярким, освобожденным композициям вверху. Выбор классических техник (живопись и графика) становится жестом доверия к ручному труду и медленному созерцанию, предлагая не утешение, а честный разговор со временем. Режим работы: ВТ-ВС 12:00 до 20:00