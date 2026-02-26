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Без точки опоры

Центр творческих индустрий Фабрика
Переведеновский переулок, д.18

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка двух художниц Юлии Резниковой и Наталии Кондратовой превращает зал в пространство внутреннего падения и медленного восхождения. Графика, живопись и печатные техники здесь собирают из боли и растерянности новый язык, в котором хрупкость соседствует с сопротивлением и надеждой, а личные переживания становятся общим переживанием. Выставка фиксирует опыт проживания кризиса, когда привычные опоры рушатся. В малом зале это передано через хаотичный поток графики и текстов — визуальные следы страха и бессилия. В центральном зале хаос сменяется сложной гармонией: от темных, тяжелых полотен у пола к ярким, освобожденным композициям вверху. Выбор классических техник (живопись и графика) становится жестом доверия к ручному труду и медленному созерцанию, предлагая не утешение, а честный разговор со временем. Режим работы: ВТ-ВС 12:00 до 20:00

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