Ощущение тайны прекрасно. Оно завораживает, заставляет замереть в трепете ожидания. Даёт фантазии разгуляться, призывает чувства обостриться, широко открыть глаза и приготовиться.... К прыжку. Актёры благодарны зрителям за неизменное доверие. Они разделяют с тобой искусство театра, сохраняя высокий уровень качества спектаклей, профессиональное исполнение, в каждой новой премьере они стараются показать иное художественное видение и оригинальные сценические решения. Эта премьера не станет исключением. Единственное, они хотят обозначить правила игры: - Название премьеры держится в строгом секрете. - Детали постановки спектакля сохраняются в тайне. - Ты сможешь ознакомиться с актерским составом, но без упоминания конкретных персонажей. - Ты доверяешь театру «Модерн» и готов разделить с ними рождение нового спектакля. Юрий Грымов, художественный руководитель театра, просит принять их правила игры. И сохранить тайну спектакля даже после первых премьерных показов! Что думаешь – как такое возможно? Это Театр, и он приглашает зрителей, стать частью нового спектакля – хранителями тайны. *Внимание! В спектакле присутствуют сцены курения и употребления алкоголя! Курение и алкоголь вредят твоему здоровью!