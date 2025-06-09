Бетховен
Большой Козихинский переулок 30
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
История Людвига ван Бетховена — это путь от тотального душевного расстройства до приятия мира. Причём не философского принятия, а экстатического упоения и восславления жизни в знаменитой Девятой симфонии. Хуго Эрикссен, режиссёр спектакля: «Мы хотим рассказать о пути гения, но рассказать без пафоса — через игру, лицедейство, бесконечную смену масок. Но это не отменяет того, что мы относимся к судьбе Бетховена трепетно и человечно. К тому же, помимо истории самого композитора, интересно анализировать контекст того времени, который был бесконечно разнообразен и противоречив».
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