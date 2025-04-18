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Beta: пролог фестиваля Gamma

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль представляют финальное музыкальное путешествие Beta на 4-х сценах Arma. Здесь главенствует только качественная электронная музыка и уникальная атмосфера фестиваля GAMMA. Яркие музыкальные эксперименты и премьеры, исследователи модулярных синтезаторов и техно-адепты, последователи культа электро, хаус-диггеры и главные музыкальные селекторы из разных точек планеты. Beta - официальный пролог фестиваля Gamma, предваряющий главное событие года от m_division, главный фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 7 июля. 18 апреля последний шанс увидеть, как клуб Arma охватывают гамма-излучения, так как клуб завершает свою работу в этих стенах.

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