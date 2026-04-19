Бешенство Фастфуда (Junk Food Riot)
Ольховская ул., 14/1
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от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
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Про событие
Вредная еда восстала! Человечество терпит крах в неравном бою с кровожадными монстрами, порожденными ГМО. Последний оплот в Punk Fiction под угрозой уничтожения. Кто если не ты спасет мир от гибели? Московский независимый фестиваль тяжелой музыки. Хардкор, постхардкор, электропанк и ню-метал. Аккомпанемент конца света: Fentanyl Свинья Solytude Черемуха-1 Reh8ted
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