Вредная еда восстала! Человечество терпит крах в неравном бою с кровожадными монстрами, порожденными ГМО. Последний оплот в Punk Fiction под угрозой уничтожения. Кто если не ты спасет мир от гибели? Московский независимый фестиваль тяжелой музыки. Хардкор, постхардкор, электропанк и ню-метал. Аккомпанемент конца света: Fentanyl Свинья Solytude Черемуха-1 Reh8ted