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Бешенство Фастфуда (Junk Food Riot)

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Вредная еда восстала! Человечество терпит крах в неравном бою с кровожадными монстрами, порожденными ГМО. Последний оплот в Punk Fiction под угрозой уничтожения. Кто если не ты спасет мир от гибели? Московский независимый фестиваль тяжелой музыки. Хардкор, постхардкор, электропанк и ню-метал. Аккомпанемент конца света: Fentanyl Свинья Solytude Черемуха-1 Reh8ted

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