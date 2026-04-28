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Berenika

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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4900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Есть музыка «утренняя» — солнечная и бодрая. Есть уютная и романтичная «вечерняя», а есть — «ночная». Та, что звучит, когда город засыпает, и просыпаются его особые жители. «Ночную» музыку создает группа Berenika. Это синти-поп/дарквейв-проект, сотканный из противоречий: меланхоличное декадентское настроение здесь сопровождается заводными танцевальными ритмами. Это шоу музыканты с ироничной точностью определили как «вампирская дискотека» — место, где под холодным лунным светом (в роли Луны — диско-шар) возможно все. В этот раз встреча с Berenika будет особенной. Группа представит расширенную концертную программу. Это возможность не только услышать знакомые композиции, но и погрузиться глубже в их творчество.

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