Beregovskiy Level-Up
Большая Семёновская улица, 42с3
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Отметь день рождения ломовейшего угарщика Ильи Береговского фирменным концертом. Провести сей чудный праздник беспредела помогут: - Лёша Закон / Молот Родины - Iron Of Hate - Freddy Took A Break - Flatulence - PARAPROCTITIS 800 рублей, 700 рублей с репостом афиши https://vk.com/wall-231734440_18
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