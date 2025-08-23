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Beregovskiy Level-Up

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Отметь день рождения ломовейшего угарщика Ильи Береговского фирменным концертом. Провести сей чудный праздник беспредела помогут: - Лёша Закон / Молот Родины - Iron Of Hate - Freddy Took A Break - Flatulence - PARAPROCTITIS 800 рублей, 700 рублей с репостом афиши https://vk.com/wall-231734440_18

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