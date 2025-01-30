О фильме: В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие. Бронь по телефону.