Бенто-торт «Цветок в горшке»
Духовской переулок, 17
Начало:
Завершение:
5500₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Бенто-торт с изюминкой. Что тебя ждёт на мастер-классе: — Сборка торта. Воздушные ванильные коржи с сливочно-сырным кремом и начинкой на твой выбор соединят в одно целое — Научишься технике правильного покрытия торта и идеального выравнивания — Выберешь и подготовишь живой цветок для «посадки» — Сделаешь имитацию земли из шоколадного бисквита приготовленного с добавлением натурального какао, чтобы создать эффект настоящего цветочного горшка — Посадишь цветок и упакуешь в красивую, праздничную коробку Уровень подготовки: для начинающих
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