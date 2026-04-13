Бенто-торт с изюминкой. Что тебя ждёт на мастер-классе: — Сборка торта. Воздушные ванильные коржи с сливочно-сырным кремом и начинкой на твой выбор соединят в одно целое — Научишься технике правильного покрытия торта и идеального выравнивания — Выберешь и подготовишь живой цветок для «посадки» — Сделаешь имитацию земли из шоколадного бисквита приготовленного с добавлением натурального какао, чтобы создать эффект настоящего цветочного горшка — Посадишь цветок и упакуешь в красивую, праздничную коробку Уровень подготовки: для начинающих