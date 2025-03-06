Персональная выставка Людмилы Крутиковой. Название выставке дала одноименная работа художницы, как метафора творческого стиля в области керамики – изысканного и неповторимого. Поток сигналов, переполняющих наш мир, зачастую скрывает от нас суть происходящего. Важное поглощается беспорядочной и поверхностной информацией, а форма и содержание теряют в этом шуме четкие границы. Однако в контексте выставки шум приобретает иную сущность. Он создает среду, в которой что-то скрытое и важное может проскользнуть между строк. Белый шум создает поле для исследования восприятия реальности и иллюзии, а также готовности выйти за пределы привычного взгляда на вещи. В нем можно найти как присутствие, так и отсутствие. Именно этот парадокс является ключом к работам Людмилы Крутиковой.