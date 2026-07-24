Открывают сезон летних вечеринок для любителей закатной романтики. Раз в год собираются вместе на крыше Hype Terrace, облачённые в белое, чтобы отправиться в незабываемый путешествие на волнах поп музыки навстречу закату. Брызги шампанского Moet & Chandon, завораживающий московский закат в самом сердце столицы и звон бокалов под любимую музыку. В этом сезоне вся светская Москва снова соберётся летним днём на коктейльную вечеринку, которая открывает сезон летних вечеринок на закате. Не пропусти долгожданную вечеринку на закате и роскошной террасе. Это место, где солнце медленно тает, бокалы наполняются шампанским Moet & Chandon и авторскими коктейлями, играет идеальный саундтрек к лету, а воздух пропитан золотым светом заката. Белая вечеринка — это отличный способ провести вечер с друзьями, потанцевать и наполниться энергией. Тебя ждёт вечер отличной музыки, прекрасный закат и летнее настроение. Дресс-код: белый шик Белый верх и низ. Приветствуется смелость самовыражения в одежде, макияже и аксессуарах. Использование других цветов помимо белого возможно только в принтах, сумках и обуви.