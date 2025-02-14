Встречай, Николай Воронов — живая легенда, исполнитель бессмертного хита! Песня, ставшая гимном всех влюбленных, прогремит в День всех влюбленных в баре «Луна 2077». Стоимость билетов: Входной билет — 500 рублей Стол на 4 персоны — 4000 рублей Узнать более подробную информацию можно по телефону: 8-903-107-85-95