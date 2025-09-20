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Вечеринки
Про событие
Вечеринка-машина времени. На одну ночь ребята вернут золотую эру клубной культуры и пригласят на танцпол Лаванду, Юрия Макарычева из группы On-The-Go, Avantiina, Sexachenkova и других артистов. В их арсенале, как и полагается, главные шлягеры нулевых и сеты с весёлыми поп-эдитами. Билеты приобретаются на входе.
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