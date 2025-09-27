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Бэк

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

1296₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Модное агентство Бэк возвращается с новой вечеринкой в стены клуба, чтобы передать атмосферу моды, стиля и качественного звука. Custom Pop-Up кэп— кастомизация и первый дроп кепок Бэк Lan-Party — рубимся в игры эпохи 00-х Music Club— Диджей сеты и б2б от резидентов и друзей Бэк Kamohelo (Off The Meds) Sexyramir b2b Masha Volum Gala LERA FOER Lera Foer Byebyeleri FLuCHTLINK (live) Fluchtlink (live) Misha Gutman b2b Igor Zotov + Секретные гости FC / 18+

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