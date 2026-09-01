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  2. События

Беговой маршрут: Хамовники

м. Фрунзенская

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 18+

Про событие

Отправляйся на исследование Хамовников в беговом формате. Маршрут пройдёт под контролем опытного инструктора и знатока Москвы Александры — так что ты не просто побежишь по городу, а познакомишься с ним по пути. Начальная точка у сквера около станции метро «Фрунзенская». Будешь перемещаться по району бегом, останавливаться у самых интересных точек, рассматривать необычные детали на фасадах, вспоминать людей, которые здесь жили и работали, и разбираться, как Хамовники менялись вместе с Москвой. По пути поговоришь о князьях Трубецких и прошлом этой части города, а ещё о московских врачах, медицине и работе с городскими архивами. Добежишь до настоящей водонапорной башни и узнаешь, как такие утилитарные сооружения становились частью городской среды. Сделаешь остановку у ажурного деревянного фасада Погодинской избы, а затем увидишь совсем другую Москву, строгую и геометричную, на примере конструктивистского ДК «Каучук». Заглянешь к храму, в котором венчался Антон Павлович Чехов, и поговоришь о связанных с этим местом историях. Финальной точкой маршрута станет недавно отреставрированный дом Палибина — одно из тех московских зданий, мимо которых легко пробежать, если не знать, куда смотреть. В случае неблагоприятной погоды (дождь, сильный ветер и т.п.) прогулка переносится на ближайшую дату, а все билеты сохраняют силу.

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