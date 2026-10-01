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Беговой квиз

Runlab, Пушкинская набережная, павК1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Размяться, поломать голову над интересными фактами и сделать доброе дело. Приходи на необычную беговую экскурсию-квиз, где привычные улицы превратятся в настоящее игровое поле. Будешь бежать, слушать увлекательные истории о городе и прямо на ходу отвечать на вопросы. Что тебя ждёт: — Брифинг (10-15 минут), стартуешь и играешь в индивидуальном зачёте. — Беговая экскурсия с квизом (~1 час): маршрут Музеон — Нескучный сад — Парк Горького. Вадим Зеленский ведёт экскурсию, делает остановки и задаёт вопросы. Ты отвечаешь в онлайн-модуле от партнёра vmeste pro. — Супер-игра и подведение итогов (~1 час) в магазине Runlab: финальный раунд, определение победителей и розыгрыш призов за 1-3 место. Каждому участнику — стартовый пакет от партнёров. А победителей и призёров (1-3 место) ждут специальные подарки. Дистанция: ~5 км Темп: 6:30 Все средства от участия идут в фонд Больше Чем Можешь, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься спортом и участвовать в спортивных мероприятиях.

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