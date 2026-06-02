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Беговой клуб «Полёт»

Разные локации, смотри расписание.

Начало:

Завершение:

20000₽
Возраст 18+

Про событие

Тренировочный процесс, в группе интересных личностей, для достижения твоих беговых целей по кратчайшей траектории — эффективно, безопасно и с наслаждением в пути. Расписание занятий: Вт: техника, прыжки 07:00-09:00 манеж «Москвич» или 19:00-21:00 манеж «МГСУ» Пт: интервальный бег, фартлек 07:30-09:00 манеж «Бр. Знаменских» или 19:00-21:00 манеж «МГСУ» Сб: ОФП «Талант» 08:00-09:30 «Любители» 09:30-11:00 «ПРО» Запись в тг через бот. Нужно будет заполнить анкету. После её заполнения организаторы свяжутся с тобой для подтверждения записи и оплаты. Стоимость — за месяц занятий. Больше информации: https://polet.run/#ofline

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