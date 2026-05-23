Приходи провести время в самом культурном парке Москвы и области — парке Малевича. Беговая экскурсия состоится в формате тренировки-пробежки в разговорном темпе по маршруту, который охватит все произведения современного искусства и инсталляции, представленные в парке Малевича. Дистанция: 10 км Беговой темп: 6.30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму от 50р после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.