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Беговая экскурсия в музее-заповеднике «Коломенское»

проспект Андропова, 27

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500₽
Возраст 16+

Про событие

В музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт беговая экскурсия – формат, который объединяет спорт, просвещение и благотворительность. Участники пробегут дистанцию около 11 км в темпе 6:30 мин/км, а профессиональный беговой гид расскажет об истории места. Маршрут построен так, чтобы каждый километр раскрывал новую грань «Коломенского» как памятника русской архитектуры и культуры. В программе: остановка у Церкви Казанской иконы Божией Матери, Спасских ворот и деревянного дворца царя Алексея Михайловича. Такой формат позволяет совместить физическую активность с глубоким погружением в историю: вместо пассивного осмотра достопримечательностей участники «пробегают» прошлое города, получая живые, эмоциональные рассказы гида прямо на месте. Особенность события – его благотворительная направленность: все собранные средства будут направлены в фонд спортивной инклюзии «Больше Чем Можешь», который поддерживает людей с особенностями здоровья в занятиях спортом и активном образе жизни. Это возможность показать нестандартный городской формат: как бег становится инструментом популяризации культурного наследия и социальной миссии.

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