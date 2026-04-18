Сегодня Парк Культуры является неотъемлемой и исторической частью города, и трудно представить, что сто лет назад никакого парка на этом месте не было вовсе. Зато Усадьба Нескучное уже была и славилась как одно из главных мест для развлечения московских аристократов. Какие чудеса происходили в этих местах, каких исторических личностей помнит этот парк? Обо всем этом ты узнаешь на беговой экскурсии. Беговой темп: 6.30 Дистанция: 18 км Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.