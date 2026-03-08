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Беговая экскурсия «Беги и Слушай!»

Look Up Cafe&Shop, Садовническая улица, 9А

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Завершение:

43₽
Возраст 12+

Про событие

В Международный женский день фонд развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» приглашает присоединиться к благотворительной беговой экскурсии. 8 км по маршруту-восьмёрке пройдут вокруг Кремля и по набережным Москвы реки. В ходе экскурсии основатель фонда и беговой гид Вадим Зеленский расскажет о роли великих женщин в истории и их достижениях, о силе женской энергии и о том, почему в итоге женщины спасут мир. По окончании экскурсии участников будет ждать горячий кофе и праздничный розыгрыш. Пробежка пройдет в комфортном темпе (6:30 мин/км), подходящем как для опытных бегунов, так и для начинающих. Проект сочетает в себе нетворкинг, культурный аспект, заботу о здоровье и возможность принять участие в благотворительных инициативах. Все вырученные средства будут направлены в поддержку подопечных фонда.

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