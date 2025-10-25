Beat Devils: Halloween Ball
1-я Дубровская улица, 13Ас1
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Московская psychobilly/rockabilly группа Beat Devils устраивает грандиозный сольный бал в честь своего профессионального праздника Halloween и готовит обширную программу дьявольского бита из шлягеров, раритетов и премьер. Полуночные монстры, кошмарные детки, поезда-оборотни, замки-фантомы, танцы на косточках, искрометный конферанс от известного всем мастера и многое другое в этот вечер, который собирается стать незабываемым.
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