Московская psychobilly/rockabilly группа Beat Devils устраивает грандиозный сольный бал в честь своего профессионального праздника Halloween и готовит обширную программу дьявольского бита из шлягеров, раритетов и премьер. Полуночные монстры, кошмарные детки, поезда-оборотни, замки-фантомы, танцы на косточках, искрометный конферанс от известного всем мастера и многое другое в этот вечер, который собирается стать незабываемым.