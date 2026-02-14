Локально. По-дружески. Шумно и весело. В эту ночь: Breaks и Garage на разогрев, дальше — Drum & Bass до упора. Вход: Free Донат — по желанию Line-up: Zhara B2b Reyvo — Breaks / Garage Zhara B2b Reyvo SibirYakov — Drum & Bass Annagao — Drum & Bass Kind Rasta — Drum & Bass