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Baritone Conspiracy Concert

Fabula HQ, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Авторский проект саксофониста Сергея Храмцевича Baritone Conspiracy. Основная идея проекта — это соединение свободной импровизации с раскрытием редких низкотембровых саксофонов, эмбиентного мышления и минималистичного подхода. Музыка создается в реальном времени через чуткое слушание друг друга и диалог с акустикой пространства Участники: Сергей Храмцевич (баритон саксофон) известен по проектам The RIG, Baritone Dominaton, The OMY, Интурист и своим сольным работам с электроникой. В его подходе важны телесность звука, работа с шумом, минимализм и внимательное отношение к пространству, в котором рождается музыка. Николай Рубанов (бас саксофон) и участвует в большом количестве проектов, связанных со свободной импровизацией, авангардом и современной экспериментальной сценой. Его соло можно услышать в группе АукцЫон и многих других проектах. Илья Кручинин барабанщик, работающий на пересечении импровизационной музыки, джаза и экспериментальных форм. Он известен по участию в проектах The OMY, Топот аркестра, The RIG. Кася Экстович, амбассадор и родоначальник кассетной культуры в Москве, основательница проекта tape.to.tape o кассетах и кассетной культуре. В коллекции Каси более 700 кассет, у неё есть своя передача на KURS radio, проект участвовал на на Boiler Room x Ballantines, Refuge Worldwide radio, ROVR Radio Reinvented, Cashmere Radio, 20ft Radio, Test FM, Operator Radio и др.

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