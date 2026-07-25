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Бардак Фест

Даниловский рынок, Мытная улица, 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Городской фестиваль, который проходит пять раз в год, с маркетом российских брендов, мастер-классами и лекциями, зоной еды и отдыха, фестивальной газетой и кураторским киоском. Это альтернатива торговым центрам и маркетплейсам, где можно увидеть вещи вживую, пообщаться с создателями и купить напрямую у производителя. За выходные фестиваль собирает несколько тысяч гостей и уже стал регулярным городским событием в Москве. 25-26 июля с 12:00 до 21:00

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