Городской фестиваль, который проходит пять раз в год, с маркетом российских брендов, мастер-классами и лекциями, зоной еды и отдыха, фестивальной газетой и кураторским киоском. Это альтернатива торговым центрам и маркетплейсам, где можно увидеть вещи вживую, пообщаться с создателями и купить напрямую у производителя. За выходные фестиваль собирает несколько тысяч гостей и уже стал регулярным городским событием в Москве. 25-26 июля с 12:00 до 21:00